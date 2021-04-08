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Balıkesir’de jandarmadan huzur operasyonu: 9 gözaltı

Balıkesir’de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları huzur operasyonları kapsamında çeşitli suçlardan aranan 9 şahsı gözaltına alırken, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

BALIKESİR 08.04.2021, 19:54
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Balıkesir’de jandarmadan huzur operasyonu: 9 gözaltı

Balıkesir’de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları huzur operasyonları kapsamında çeşitli suçlardan aranan 9 şahsı gözaltına alırken, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Ayvalık, Bandırma, Dursunbey, Edremit, Gömeç, Karesi ve Kepsut ilçelerinde 07 Nisan 2021 tarihinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 9 şahsı gözaltına alırken, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.
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