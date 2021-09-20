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Balıkesir’de jandarmadan 6 şahsa tarihi eser ve uyuşturucu operasyonu

Balıkesir’de jandarma ekipleri, Karesi, Ayvalık ve Gönen ilçelerinde yaptıkları tarihi eser ve uyuşturucu operasyonlarda 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

BALIKESİR 20.09.2021, 11:22
Balıkesir’de jandarmadan 6 şahsa tarihi eser ve uyuşturucu operasyonu

Balıkesir’de jandarma ekipleri, Karesi, Ayvalık ve Gönen ilçelerinde yaptıkları tarihi eser ve uyuşturucu operasyonlarda 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Karesi ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 2 şüphelinin ev ve eklentilerinde yaptığı aramalarda 1 adet dedektör, 1 adet sahte para kontrol cihazı, 1 adet kurusıkı tabanca ve 5 adet kazı malzemesi ele geçirilmiştir. Ele geçen malzemelere el konulmuş olup şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Ayvalık ve Gönen ilçelerinde uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edilen 4 şüphelinin üzerinde yapılan aramada 160 gram kubar esrar, 1 adet av tüfeği ve 20 adet fişek ele geçirildi. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemeye el konularak, şüpheliler hakkında adli tahkikata başlanıldı.

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