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Balıkesir’de jandarma 22 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir’de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 22 şahsı yakalarken, 6 ateşli silah ve bu silahlara ait 11 fişek ele geçirdi.

BALIKESİR 05.04.2021, 20:16
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Balıkesir’de jandarma 22 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir’de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 22 şahsı yakalarken, 6 ateşli silah ve bu silahlara ait 11 fişek ele geçirdi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak maksadıyla Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Havran, Karesi, Manyas ve Savaştepe ilçelerinde 2-4 Nisan 2021 tarihlerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında çeşitli suçlardan aranan 22 şahsı yakalarken, 3 ruhsatsız av tüfeği, 3 kuru sıkı tabanca ve bu silahlara ait 11 fişek ele geçirildi.
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