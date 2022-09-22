Balıkesir’de bin 18 personelle asayiş uygulaması

Balıkesir’de polis ekipleri ilköğretim, orta öğretim ve üniversite çağındaki çocuk ve gençlerin başta uyuşturucu madde, terör, narkotik ve asayiş olmak üzere bin 18 personel ile il genelinde denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 8 şahıs yakalandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilköğretim, orta öğretim ve üniversite çağındaki çocuk ve gençlerin başta uyuşturucu maddeler olmak üzere, terör nitelikli oluşumlar ile narkotik ve asayiş suçlarından uzak tutulması ve korunması, eğitim ve öğretimin güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite kampüsleri çevresinde faaliyet gösteren yerler ve bu alanlara geliş gidişte çocuk ve gençlerin korunması amacıyla 3 sabit uygulama noktası, 247 ekip, bin 18 personel ile gerçekleştirilen denetimlerde; 696 iş yeri, oyun, internet salonu, 177 Kahvehane, 34 İddia bayii, 95 büfe, 294 umuma açık işyeri, 98 metruk bina, 784 okul çevresi, 180 park-bahçe kontrol edilmiştir. 4 bin 515 şahıs sorgulanırken, 238 araç denetlendi ve 23 sürücüye toplam 13 bin 95 TL idari para cezası uygulandı.

Yapılan denetimler sonucunda muhtelif suçlardan aranan 8 şahıs yakalanırken, 1 adet tabanca, 13 adet fişek, 3 adet kesici/delici alet, 7,92 gram esrar, 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.