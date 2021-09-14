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Balıkesir’de 99 gözaltı

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş operasyonlarında 99 şahsı gözaltına alırken, adlî makamlara sevk edilenlerden 42 kişi tutuklandı.

BALIKESİR 14.09.2021, 14:22
Balıkesir’de 99 gözaltı

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş operasyonlarında 99 şahsı gözaltına alırken, adlî makamlara sevk edilenlerden 42 kişi tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce il merkezi, Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Dursunbey, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, Havran, İvrindi ve Sındırgı ilçelerinde 06.09.2021-12.09.2021, tarihleri arasında yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 99 şahıs gözaltına alırken, adlî makamlara sevk edilen 42 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda 16 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 181 adet fişek, 9 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 19 adet kartuş, 5 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancalara ait 90 adet fişek ele geçirildi.

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