Balıkesir’de 9 şahsa uyuşturucu operasyonu

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları 7 ayrı çalışmada 9 uyuşturucu şüphelisini yakaladı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti, kullanımı ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak 24.02.2021 tarihinde Balıkesir İl Merkezi, Bandırma ve Gömeç İlçelerinde yapılan 7 ayrı çalışmada 9 şüpheli şahıs yakalandı. 1 şahıs gözaltına alınırken, yakalanan 8 şahıs ise haklarında yapılan adli işlemler sonrası serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 183 adet sentetik ecza hap, 1,17 gram esrar, 3,80 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat ele geçirildi.