Balıkesir’de 4 kişiye uyuşturucu tedavisi

Balıkesir Valiliği himayesinde İl Sağlık Müdürlüğünün uygulayacağı ve 17 kuruluşun destek verdiği “Umuda Kapı Açıyorum, Hayata Tutunuyorum" uyuşturucu ile mücadele projesi uygulanmaya başlandı. “Umuda Kapı Açıyorum Hayata Tutunuyorum” diyen 4 kişinin Valilik Açık Kapı Birimine başvurmalarıyla birlikte tedavi süreci başladı.

İlk başvuruları alınan Uyuşturucu İle Mücadele Projesinin kurumlar arası koordinasyonuyla başarıya ulaşması hedeflenirken Vali Hasan Şıldak başkanlığında projenin paydaş kurumları, değerlendirme toplantısıyla bir araya geldi. Vali Hasan Şıldak başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda “Umuda Kapı Açıyorum Hayata Tutunuyorum” diyen 4 kişinin Valilik Açık Kapı Birimine başvurmalarıyla birlikte tedavi sürecine dahil oldukları belirtildi. Toplantıda ayrıca gizlilik ilkesine önem verilerek, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı bünyesinde kurulan Uyuşturucuyla Mücadele Birimi tarafından kişiye özel olarak başlanan tedavi süreci ve destek sağlayan kuruluşların yürüteceği çalışmalarla ilgili bilgiler görüşülürken daha çok kişiye ulaşılması için yapılabilecekler değerlendirildi. Gerçekleştirilen değerlendirme ve koordinasyon toplantısına Vali Şıldak’ın yanı sıra Vali Yardımcısı Mitat Gözen ve projenin paydaş kurumlarının temsilcileri katıldılar.