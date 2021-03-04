Balıkesir’de 4 bin kişi sahada denetim yapacak

Balıkesir’de kırmızı olan risk haritasının mavi renge dönmesi için 4 bin kişiden oluşan denetim ekibi sahada olacak. Yaklaşık bir yıldır mücadele edilen korona virüs pandemisinde yeni bir döneme girildiği bilinirken, ülke genelinde İçişleri Bakanlığınca “Dinamik Denetim Süreci”yle bir denetim seferberliği başlatıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatıyla tüm illere gönderilen 14 maddelik genelge ışığında başlayan denetimlerin, kurumlar arası koordinasyonunun sağlanması için Vali Hasan Şıldak Başkanlığında Yerel Yönetimler, Meslek Odalarının Temsilcileri ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarının temsilcileriyle bir toplantı gerçekleştirildi.

Başlatılan denetim seferberliğiyle toplumsal farkındalığı olabildiğince arttırmak amaçlanırken, risk haritasında kırmızı olan ve çok yüksek risk grubunda olan Balıkesir’de 4 bin kişiden oluşan denetim ekiplerinin sahada olacağı duyuruldu.

Hedefin Balıkesir’i risk haritasında mavi renge dönüştürmek olduğunu belirten Vali Şıldak, tüm kamu kurum ve kuruluşlar ile meslek odalarının temsilcilerine sahada olarak farkındalığı arttırma talimatı verirken yapılacak denetimlerin rehberlik esasıyla yapılacağı vurgulandı. Her gün yapılacak denetimlerle bir hareketlilik ortaya koymak gerektiğini belirten Şıldak, 2 haftalık periyotlarla değerlendirilecek risk haritasında mutlaka zigzaglar olacağını, fakat Balıkesir’in birlik ve beraberlikle olumlu sonuçlar alacağına inancının tam olduğunu ifade etti.