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Balıkesir’de 22 aranan şahsa gözaltı

Balıkesir’de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 22 şahsı gözaltına alırken, 5 ateşli silah, bıçak ve bu silahlara ait fişek ele geçirdi.

BALIKESİR 14.06.2021, 21:39
Balıkesir’de 22 aranan şahsa gözaltı

Balıkesir’de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 22 şahsı gözaltına alırken, 5 ateşli silah, bıçak ve bu silahlara ait fişek ele geçirdi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Balya, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç, İvrindi ve Karesi ilçelerinde 11-12-13 Haziran 2021 tarihinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 22 şaıs gözaltına alınırken, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 16 adet av tüfeği fişeği, 1 adet tabanca ve 1 adet bıçak ele geçirildi.
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