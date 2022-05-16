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Balıkesir’de 19 Mayıs, Gençlik Festivali ile kutlanacak

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı 4 gün sürecek bir Gençlik Festivali ile kutlayacak. Dijital Gençlik Merkezi’nde süren çalışmaları inceleyen Başkan Yücel Yılmaz, gençlik alanında Balıkesir’i uluslararası bir merkez haline getireceklerini belirtti.

BALIKESİR 16.05.2022, 22:35
Balıkesir’de 19 Mayıs, Gençlik Festivali ile kutlanacak

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı 4 gün sürecek bir Gençlik Festivali ile kutlayacak. Dijital Gençlik Merkezi’nde süren çalışmaları inceleyen Başkan Yücel Yılmaz, gençlik alanında Balıkesir’i uluslararası bir merkez haline getireceklerini belirtti.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle 4 gün boyunca sürecek muhteşem bir Gençlik Festivali düzenliyor. Balıkesir Dijital Gençlik Merkezi, Skate Park, Edremit Gençlik, Spor ve Kongre Merkezi ile Hasan Basri Çantay Gençlik Merkezi’nin açılışlarının gerçekleştirileceği Gençlik Festivalinde konserler ve Espor turnuvaları gerçekleştirilecek.

‘Balıkesir’i geleceğe taşıyoruz’

Festival öncesinde; AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Belgin Uygur, Yavuz Subaşı ve Mutlu Aydemir ile birlikte Çamlık Dijital Gençlik Merkezi’nde devam eden çalışmaları inceleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Büyükşehir olarak gençlere unutamayacakları bir festival yaşatacaklarını ifade etti. “Balıkesir’i geleceğe taşıyoruz” diyen Yücel Yılmaz “Balıkesir’i uluslararası gençlik çalışmaları için bir cazibe merkezi haline getirmek için çalışmalarımızı büyük bir özveriyle sürdürüyoruz. Şehrimize kazandırdığımız ve festivalde açılışlarını yapacağımız Dijital Gençlik Merkezi, Skate Park ve diğer gençlik merkezlerini gençlerimiz güle güle kullansın.” dedi.

‘Gençlik çalışmalarında uluslararası bir merkez’

“Her şey daha güzel bir dünyada, gençlerimizin hayatın her alanına daha aktif katılacağı yarınlar için.” diyen Başkan Yücel Yılmaz, hedeflerinin Balıkesir’i gençlik çalışmaları alanında uluslararası bir cazibe merkezi haline getirmek olduğunu vurguladı. Başkan Yılmaz, “Bu vesileyle bizlere bu cennet vatanı kanlarını ve canlarını feda ederek miras bırakan, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum.” açıklamasında bulundu.

Her güne bir açılış

Espor, oyun yazılımı ve Metaverse dünyası başta olmak üzere birçok konuda panel ve söyleşilerin düzenleneceği 4 günlük festivalin ilk gününde Çamlık’ta, Türkiye’nin en büyük Espor tesisinin yer aldığı Balıkesir Dijital Gençlik Merkezi açılışı yapılacak. Ayrıca 20 Mayıs’ta Avlu Yaşam Merkezi’nde bin 944 metrekare alan üzerine inşa edilen Skate Park, 21 Mayıs’ta Edremit Gençlik, Spor ve Kongre Merkezi, 22 Mayıs’ta ise Altıeylül İlçesi’nde inşa edilen Hasan Basri Çantay Gençlik Merkezi’nin açılışı yapılacak.

4 gün, 5 konser

Gerçekleştirilen anketler sonucunda gençlerin Balıkesir’de en çok görmek istediği sanatçılar, Çamlık’ta konser verecek. İlk gün Fettah Can, ikinci gün İkiye On Kala, üçüncü gün Sefo ve dördüncü gün ise; Reynmen sahne alarak gençlere unutamayacakları bir festival yaşatacak. Ayrıca 21 Mayıs’ta Edremit Gençlik, Spor ve Kongre Merkezi’nin açılışının akşamı saat 21.00’de gençlik merkezinde Bilal Sonses konseri düzenlenecek.

Başvurmak için

Açılışı yapılacak olan Dijital Gençlik Merkezi’ndeki birbirinden eğlenceli etkinliklere ve kıran kırana geçecek yarışmalara katılmak isteyen gençler başvurularını https://dgm.balikesir.bel.tr/ adresinden yapabilecek.

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