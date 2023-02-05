Balıkesir’de 170 kişilik umre kafilesi dualarla uğurlandı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde kutsal topraklara gitmek için hazırlanan 170 vatandaş, dualarla uğurlandı.

Burhaniye’de özel bir firma aracılığıyla umreye gitmeye hazırlanan 170 kişilik kafile için uğurlama töreni yapıldı. Burhaniye’nin yanı sıra Edremit, Ayvalık, Gömeç ve Havran’dan gelen vatandaşlar için Kocacami’de tören düzenlendi. Törende Kocacami imamı Ali Ulvi Çakır ve kafile görevlisi emekli imam Kenan Yıldız dua yaptı. Vatandaşlar törenin ardından Kocaseyit Havalimanı’ndan kutsal topraklara hareket etti.

Akşam uçağa bineceklerini anlatan kafile görevlisi Kenan Yıldız, “Bu akşam Cenab-ı Allah nasip kısmet ederse Burhaniye’den Kocaseyit Havalimanı uçuşlu Medine’ye umre yolculuğumuz başlıyor. Herkese Cenab-ı Allah, Medine’de bulunmayı kısmet etsin. Peygamber Efendimiz’in (SAV) kabrini ziyaret etmeyi nasip etsin. Tertemiz cennet bahçesinde, Ravza-i Mutahhara’da namaz kılabilmeyi Cenab-ı Allah nasip ve kısmet etsin” dedi.

Firma temsilcisi Fuat Büke de, “3 senedir gidemediğimiz için bu sene katılım çok yoğun. Rabbil Alem’in bu sene iki tane uçağımızı Körfez’den kaldırmayı nasip etti bize. İkinci uçağımızı kaldırıyoruz bugün nasip olursa. Edremit, Burhaniye, Gömeç. Ayvalık, Havran ilçeleri olmak üzere iki uçakta 350 yolcumuz oldu. Sağ olsunlar. Gelip bizi tercih ettikleri için teşekkür ediyoruz. Allah, hepsinden razı olsun. Yani gördüğünüz gibi insanlar çok mutlu, heyecanlılar. İnşallah bize de onlara hizmet etmeyi Rabbil Alem’in nasip etti. İnşallah biz de güzel hizmet ederiz onlara. Memnun bırakırız da, önümüzdeki sezon 3 uçak kaldırmayı Rabbil Alem’in nasip etsin bizlere inşallah” diye konuştu.