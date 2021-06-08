Balıkesir’de 15 uyuşturucu şüphelisine operasyon

Balıkesir’de narkotik polisleri il genelinde yaptıkları uyuşturucu madde operasyonlarında 15 şüpheli şahsı yakalarken, adli makamlara sevk edilenlerden bir kişi tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak 07.06.2021 tarihinde Balıkesir il merkezi, Edremit, Bandırma, Bigadiç ve Gömeç ilçelerinde yapılan 8 ayrı çalışmada, 15 şüpheli şahıs yakalanırken, 1 şahıs sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklandı. 14 şahıs ise haklarında yapılan adli işlemler sonrası serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda 15,90 gram metamfetamin, 349 adet sentetik ecza hap, 1,32 gram esrar, 2,60 gram bonzai, 11 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan payp, 2 adet ruhsatsız tüfek ve 8 adet fişek ele geçirildi.