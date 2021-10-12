Balıkesir Valisi Ve Büyükşehir Başkanı festivale davet edildi

28-31 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek olan 16. Uluslararası Zeytin Hasat Festivali’nin davetiyeleri Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ile Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’a yürütme komitesi tarafından verildi ve davet edildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, hasat festivaline maddi ve manevi destek sözü verdi.

Ziyaretlere; Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Mustafa Büyükçıvgın, Ziraat Odası Başkanı Hasan Baysal, ATO Laboratuvar Hizmetleri Anonim Şirketi Başkanı Ali Uçar, ATO ve ziraat odası yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, kendisinin de zeytinliklerinin olduğunu ve bu sektörün içinden geldiğini belirterek, festival davetine icap edeceğini söyleyerek zeytin toplama ve sıkım etkinliklerine katılacağını bildirdi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da, Ayvalık’ın Balıkesir’in misafir odası olduğunu, yapılan anketlerde ilk sırada yer aldığını söyledi. Ayvalık’ın tanıtımı ve bilinirliliğinin artırılması için festival gibi benzer etkinliklerinin büyük faydası olduğunun altını çizen Başkan Yücel, festivale maddi ve manevi destek sağlayacaklarının sözünü verdi.