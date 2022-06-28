Balıkesir Üniversitesine yeni bölüm müjdesi

Balıkesir Üniversitesi, farklı birimlerinde kurulan yeni bölümler ve programlarla büyümeye devam ediyor. Sağlık Bilimleri Enstitüsünde Tıbbi Biyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı, Sındırgı Meslek Yüksekokulunda Tekstil Teknolojileri Programı ile Aşçılık Programı, Havran Meslek Yüksekokulunda E-Ticaret ve Pazarlama Programı, İvrindi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı, Güzel Sanatlar Fakültesinde Çizgi Film ve Animasyon Bölümü, Altınoluk Meslek Yüksekokulunda Laboratuvar Teknolojisi Programı ile Web Tasarımı ve Kodlama Programı, Bigadiç Meslek Yüksekokulunda Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Programı üniversitede yeni kurulan akademik birimler oldu.

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, Rektörlük tarafından Yükseköğretim Kurulu’na (YÖK) yapılan başvurunun ardından ön lisans, lisans ve yüksek lisans düzeyinde açılmasına karar verilen yeni akademik birimlerin, üniversite ve Balıkesir için hayırlı olması dileklerinde bulundu. Rektör Prof. Dr. İlter Kuş yaptığı açıklamada; “Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Tıbbi Biyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı, Sındırgı Meslek Yüksekokulu bünyesinde Tekstil Teknolojileri Programı ile Aşçılık Programı, Havran Meslek Yüksekokulu bünyesinde E-Ticaret ve Pazarlama Programı, İvrindi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı, Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde Çizgi Film ve Animasyon Bölümü, Altınoluk Meslek Yüksekokulu bünyesinde Laboratuvar Teknolojisi Programı ile Web Tasarımı ve Kodlama Programı, Bigadiç Meslek Yüksekokulu bünyesinde Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Programının açılması uygun görülmüştür. YÖK Başkanımız Sayın Prof. Dr. Erol Özvar hocamıza ve YÖK Yürütme Kurulunun saygıdeğer üyelerine şükranlarımı sunuyorum. Açılan yeni bölümlerimizin üniversitemiz ve şehrimiz için hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.