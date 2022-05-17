banner528

banner549

banner550

banner527

banner547

banner548

Son Dakika
İsrail, Kiev Büyükelçiliğini yeniden açtı
İsrail, Kiev Büyükelçiliğini yeniden açtı
Covid-19 geçirenler psikoloğa koşuyor!
Covid-19 geçirenler psikoloğa koşuyor!
Trafik sigortası yönetmeliğine ilişkin değişiklik Resmi Gazete’de
Trafik sigortası yönetmeliğine ilişkin değişiklik Resmi Gazete’de
Benzin ve LPG'ye beklenen zam geldi!
Benzin ve LPG'ye beklenen zam geldi!

Balıkesir tiyatronun “en”lerine ev sahipliği yapacak

Bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Balıkesir Tiyatro Festivali, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin katkıları ile 18-26 Haziran tarihleri arasında Balıkesirli tiyatro severler ile buluşacak. Balıkesir Tiyatro Festivali Salih Bademci, Burcu Kıratlı, Sarp Bozkurt, Melis İşiten, Ahmet Kayakesen, Selen Soyder, Zeynep Beşerler gibi ünlü isimleri tiyatro severler ile buluşturacak.

BALIKESİR 17.05.2022, 12:39
Balıkesir tiyatronun “en”lerine ev sahipliği yapacak

Bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Balıkesir Tiyatro Festivali, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin katkıları ile 18-26 Haziran tarihleri arasında Balıkesirli tiyatro severler ile buluşacak. Balıkesir Tiyatro Festivali Salih Bademci, Burcu Kıratlı, Sarp Bozkurt, Melis İşiten, Ahmet Kayakesen, Selen Soyder, Zeynep Beşerler gibi ünlü isimleri tiyatro severler ile buluşturacak.

Her Aşk Biraz Komiktir! Suit, Hangisi Karısı ve Fanatik ile sezonun en sevilen tiyatro oyunları Balıkesir, Avlu Kültür ve Sanat Merkezi’nde sahnelenecek.

Aşk ve hayatlara ayna tutacak

Burcu Kıratlı, Gürkan Tavukçuoğlu, Murat Ergür, Tuğçe Koçak Fırat ve Hakan Altıner’in yer aldığı ‘Her Aşk Biraz Komiktir’ adlı oyunda, insanlığın varlığından günümüze kadar hep içinde olunan ama asla çözümü bulunamayan kadın-erkek savaşı anlatılıyor. Gerçek aşkı birbirlerinde arayan Burcu ve Gürkan karakterleri üzerinden hayatlarımıza, aşklarımıza, kavgalarımıza ayna tutarak güldüren bu oyun festival çerçevesinde Balıkesir’de sanat tutkunlarının beğenisine sunulacak. Begüm Öner, Ceyhun Fersoy, Sarp Bozkurt, Melis İşiten ve Şeyda Terzioğlu’nun sahneye çıkacağı ‘Suit’ adlı oyunda evlenmek için seçtiğiniz kişi “doğru insan” değilse ne olur konusu işlenecek.

Sezonun en sevilen oyunları sahnelenecek

Zeynep Beşerler, Selen Soyder, Ahmet Kayakesen, Ömür Özdemir, Göktuğ Derici, Giray Mert Özdenoğlu ve Şahin Öztürk’ün yer aldığı ‘Hangisi Karısı’ adlı oyunda birbirinden farklı iki hayatı ve iki eşi olan bir taksi şoförünün bir gün gözünü hastanede açması ile olaylar içinden çıkılamaz bir hal alır. Salih Bademci, Neslihan Arslan ve Nurhan Özenen’in oyunculuğuyla sahnelenen ‘Fanatik’ adlı komedi oyununda da ’Koyu Fenerbahçe taraftarı bir baba oğluna çok acı bir haberi izah etmeye çalışırken çok daha acı bir haberle karşı karşıya kalıp oğlunun Galatasaraylı olduğunu örenirse nasıl komik olaylar yaşanır’ bu gösterilecek. Bu aile komedisi de Balıkesir’de sanatseverleri kahkahaya boğacak.

Balıkesir’de başlayıp Ayvalık’ta devam edecek

18-22 Haziran tarihleri arasında Balıkesir’in merkez ilçesinde gerçekleştirilecek festivalin son dört günü 23-24-25-26 Haziran tarihlerinde Ayvalık’ta ‘Deniz Seviyesinde Tiyatro’ seçkisi ile gerçekleşecek. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin katkıları ile Balıkesir Tiyatro Festivali çerçevesinde Balıkesirli tiyatro sever lise öğrencilerine verilen 14 haftalık tiyatro dersinin final oyunları da festival dahilinde sanatseverlerle olacak.

Yorumlar (0)
banner552
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 37 81
2. Fenerbahçe 37 70
3. Konyaspor 37 67
4. Başakşehir 37 62
5. Alanyaspor 37 61
6. Beşiktaş 37 58
7. Antalyaspor 37 58
8. Karagümrük 37 57
9. Adana Demirspor 37 52
10. Sivasspor 37 51
11. Galatasaray 37 51
12. Kasımpaşa 37 50
13. Hatayspor 37 50
14. Kayserispor 37 47
15. Giresunspor 37 45
16. Gaziantep FK 37 43
17. Rizespor 37 36
18. Altay 37 34
19. Göztepe 37 28
20. Ö.K Yeni Malatya 37 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 35 67
2. Ümraniye 35 67
3. Bandırmaspor 35 61
4. İstanbulspor 35 59
5. Erzurumspor 35 58
6. Eyüpspor 35 54
7. Manisa Futbol Kulübü 36 49
8. Tuzlaspor 35 49
9. Samsunspor 35 48
10. Gençlerbirliği 35 48
11. Keçiörengücü 35 48
12. Boluspor 35 47
13. Denizlispor 35 46
14. Altınordu 35 45
15. Adanaspor 35 45
16. Bursaspor 35 41
17. Kocaelispor 35 41
18. Menemen Belediyespor 35 38
19. Balıkesirspor 35 12
Takımlar O P
1. M.City 37 90
2. Liverpool 36 86
3. Chelsea 36 70
4. Tottenham 37 68
5. Arsenal 37 66
6. M. United 37 58
7. West Ham United 37 56
8. Wolverhampton Wanderers 37 51
9. Leicester City 36 48
10. Brighton 37 48
11. Brentford 37 46
12. Newcastle 37 46
13. Crystal Palace 36 45
14. Aston Villa 36 44
15. Southampton 36 40
16. Everton 36 36
17. Leeds United 37 35
18. Burnley 36 34
19. Watford 37 23
20. Norwich City 37 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 37 85
2. Barcelona 37 73
3. Atletico Madrid 37 68
4. Sevilla 37 67
5. Real Betis 37 64
6. Real Sociedad 37 62
7. Villarreal 37 56
8. Athletic Bilbao 37 55
9. Osasuna 37 47
10. Celta Vigo 37 46
11. Valencia 37 45
12. Rayo Vallecano 37 42
13. Espanyol 37 41
14. Getafe 37 39
15. Elche 37 39
16. Granada 37 37
17. Mallorca 37 36
18. Cadiz 37 36
19. Levante 37 32
20. Deportivo Alaves 37 31
23°
açık