Balıkesir nefesini tuttu, gözler Bakanlar Kuruluna çevrildi

Bugün Bakanlar Kurulunun toplanması neticesinde, Türkiye genelindeki kısıtlamaların gevşetilip gevşetilmeyeceğine yönelik olarak açıklanması beklenen kararları vatandaşlar da merakla bekliyor.

Balıkesir nefesini tuttu, Bakanlar Kurulundan gelecek olan kararı bekliyor. Vatandaşlardan Sebahattin Civil, ilin ’turuncu’ bölgede olması sebebiyle yasakların kalkmaması gerektiğini söyledi. Civil, bankamatiklerin önündeki kuyruğa dikkat çekerken, bazı bankamatiklerin çalıştığını bazılarının çalışmadığını söyledi ve "Yasakların kalkmaması gerek" dedi.

Deniz Koral ise, "Sayının fazla olmasından dolayı yasakların kalkacağını düşünmüyorum. Diğer illerde orta ve düşük riskli bölgelerde kalkabilir ama burada kalkacağını hiç sanmıyorum biz Nisan’ın ilk haftasındaki dönemi bekleyeceğiz" diye konuştu.

Ali Çolak da, milletin zor durumda olduğunu ifade ederek yasakların kalkmasını temenni ettiklerini söyledi.

Esnaftan Dudu Kesen ise, "Artık bir yerden başlamamız, yasakların kalkması lazım. Biz şurada ayakta bir çay veremiyoruz gerçekten gırtlağa kadar borçluyuz. Halimiz harap yani bir an önce kalkmasını istiyoruz artık" dedi.