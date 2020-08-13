Balıkesir Kuzusu için ’Damızlık Merkezleri’ kuruluyor

Coğrafi işaret ile koruma altına alınan “Balıkesir Kuzu Eti” üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı; Kepsut ve İvrindi ilçelerinde, ilçe belediyeleri ile işbirliği içerisinde “Balıkesir Kuzusu Damızlık Merkezleri” kuruyor.

Uzun yıllardan bu yana ülkemizde “Balıkesir Kuzusu” diye bir kavram oluşarak büyük şehirlerde seçkin restoranlarda “Balıkesir Kuzu Eti”nin bir kalite göstergesi haline gelmesi üzerine Balıkesir Ticaret Borsası’nın önderliğinde coğrafi işaret ile koruma altına alındı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı da küçükbaş hayvan üretimine destek olmak ve “Balıkesir Kuzu Eti” üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla Kepsut ve İvrindi ilçelerinde, ilçe belediyeleri ile işbirliği içerisinde “Balıkesir Kuzusu Damızlık Merkezleri” kuruyor.

Balıkesir kuzu eti ülke genelinde tüketimi çok yaygın

Balıkesir’de yetiştirilen Merinos ve Kıvırcık melezi koyun tipinin; merinostan kaynaklı yıl boyunca üreme yeteneğine sahip olması, gelişme özelliği, kıvırcık ırkından gelen et kalitesi, lezzeti ve hastalık direnci gibi özellikleri bir arada bulundurması, ince kuyruk yapısı nedeniyle kas arası ve kas içi yağlanmanın makul seviyede olması gibi avantajlarından dolayı ülke genelinde tüketimi oldukça yaygın.

Öncelikli hedef kitlesi; dar gelirli ve küçük aile işletmeleri olacak bu tesislerde, Balıkesir Kuzusu coğrafi işaret kriterlerine uygun damızlıklar yetiştirilerek kırsaldaki üreticilerin damızlık ihtiyacı karşılanacak. Merkezlerin bünyesinde; hayvanların sağlık kontrolleri için veteriner hekimi, veteriner sağlık teknikeri, rasyonlarını hazırlamak ve üretim kayıtlarını tutmak için ziraat mühendisi ve hayvan bakıcıları bulunacak.

Üreticilere uygulamalı eğitim verilecek

Küçükbaş hayvan yetiştiricilerine kaliteli damızlık koç ve koyunu uygun fiyata temin etmenin yanında üreticilere; modern üretim, bakım ve besleme tekniklerinin de uygulamalı olarak gösterileceği merkezlerin kurulumu ve hayvan alımını gerçekleştirecek olan Büyükşehir Belediyesi, işletmelerini Kepsut ve İvrindi Belediyeleriyle birlikte yapacak.

Üreticilere koç değişiminde kolaylık sağlanacak

İlk etapta iki merkez toplamda 400 damızlık koyun ve koç ile hayata geçecek ve vatandaştan gelen talepler doğrultusunda büyümeye açık şekilde kurulacak. Bu sayede üretim kalitesi ile sürü sağlığı yönünden çok önemli bir faktör olan koç değişimini üreticiler; kolaylıkla ve fazla maliyete girmeden sağlamış olacak.

Doğru genotipli hayvanların üretilmesi için ilk adım

Özel kulak küpesiyle takibi yapılacak, doğru genotipli hayvanların üretilmesi için ilk adım olacak projenin sonraki aşamasında damızlıklar çiftçilere dağıtılarak çiftçi elinde damızlık merkezleri oluşturulacak ve koruma altına alınmış genotipin il genelinde yaygın yetiştirilmesi sağlanacak.