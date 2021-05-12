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Balıkesir, e twinning projesi ile dünyaya açılıyor

e Twinning projesi kapsamında kuruculuğunu Balıkesir Karesi Alişuuri İlkokulu Öğretmenlerinden Cahide Güngör ve Yakupköy İlkokulu Öğretmeni Elçin Arıkaner’in yaptığı 1 Şehir, 1 efsane "1 City, 1 Mhyt’’ projesini, 7 ülkeden ve Türkiye ‘nin değişik illerinden 18 öğretmen yürütüyor. Gerçekleştirilen projeyle Balıkesir dünyaya açılıyor.

BALIKESİR 12.05.2021, 07:54
Balıkesir, e twinning projesi ile dünyaya açılıyor

e Twinning projesi kapsamında kuruculuğunu Balıkesir Karesi Alişuuri İlkokulu Öğretmenlerinden Cahide Güngör ve Yakupköy İlkokulu Öğretmeni Elçin Arıkaner’in yaptığı 1 Şehir, 1 efsane "1 City, 1 Mhyt’’ projesini, 7 ülkeden ve Türkiye ‘nin değişik illerinden 18 öğretmen yürütüyor. Gerçekleştirilen projeyle Balıkesir dünyaya açılıyor.

Öğrencilere pedojojik yenilikleri, 21. yüzyıl becerilerini, disiplinler arası yaklaşımları kazandırmayı hedefleyen proje çalışmaları kapsamlı bir şekilde devam ediyor. Bu projeyle öğrenciler Balıkesir’i, farklı şehirleri ve farklı ülkeleri tanıma fırsatı buluyor. Proje hakkında bilgi veren Cahide Güngör, "Öğrencilerimiz milli kültürlerini ve farklı ülkelerin kültürlerini öğreniyorlar. Medeniyet kavramının evrenselliğini fark ediyorlar, kendi kültürlerinin sözlü ve yazılı yapıtaşlarını tanıyorlar. Kültür aktarımının önemini fark ediyorlar. Yaşadıkları şehre, farklı şehirlere, farklı ülkelere ait kültürel, tarihi ve doğal güzelliklerini, yöresel ürünlerini, kıyafetlerini, ezgilerini, kahramanlarını hem araştırıyor hem de öğreniyorlar. Bu tanıtımlar sayesinde öğrencilerimiz paylaşmayı, kendilerini ifade etmeyi, işbirlikçi çalışmayı ve farklı kültürlerle tanışarak daha zengin bir bakış açısına sahip olmayı öğreniyorlar" dedi.
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