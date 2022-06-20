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Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı Abdülkadir Akın oldu

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi tarafından, Adli ve İdari Yargı Yaz Kararnameleri tamamlandı. 33 ile yeni başsavcı atanırken, 5 bin 426 hakim ve savcının görev yeri değişti.

BALIKESİR 20.06.2022, 14:35
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı Abdülkadir Akın oldu

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi tarafından, Adli ve İdari Yargı Yaz Kararnameleri tamamlandı. 33 ile yeni başsavcı atanırken, 5 bin 426 hakim ve savcının görev yeri değişti.

Kararname sonrası Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı Alparslan Kaplan Adli Yargı Kararnamesi ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına atandı. Kaplan’dan boşalan Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı görevine ise Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdülkadir Akın atandı.

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