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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nden üreticiye 15 milyon destek

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, şehir ekonomisinin lokomotifi tarım ve hayvancılığı güçlendirmeye devam ediyor. Üretim merkezlerinden jeotermal kurutma tesisine kadar ürünlere katma değer sağlayacak birçok yatırımı hayata geçiren Büyükşehir, 2021 yılı içerisinde tarım ve hayvancılığa 15 milyon destek sağladı.

BALIKESİR 17.01.2022, 14:45
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nden üreticiye 15 milyon destek

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, şehir ekonomisinin lokomotifi tarım ve hayvancılığı güçlendirmeye devam ediyor. Üretim merkezlerinden jeotermal kurutma tesisine kadar ürünlere katma değer sağlayacak birçok yatırımı hayata geçiren Büyükşehir, 2021 yılı içerisinde tarım ve hayvancılığa 15 milyon destek sağladı.

Balıkesir’in; verimli toprakları, bitki çeşitliliğinin zenginliği, coğrafi konumu ve ekolojik uygunluğundan ötürü kırsalda kalkınmayı sağlamak ve şehir ekonomisini canlandırmak üzere tarımsal üretim ile hayvancılık faaliyetlerine önemli destekler veren Büyükşehir Belediyesi, bu alanlarda projeler üretmeye devam ediyor. Bin 131 mahallesinin, 960’ı kırsal mahalle statüsünde olan Balıkesir’in ekonomisinin büyük bir bölümünü oluşturan tarım ve hayvancılık, şehirdeki sanayi faaliyetlerinin de yüzde 65’ini kapsıyor. Üreticiyi koruyarak üründe kaliteyi artırıcı çalışmalara öncelik veren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, doğru tarım ve hayvancılık uygulamalarıyla su kaynaklarının da verimli kullanılması konusunda üreticileri teşvik ediyor. Ücretsiz fide ve yem desteklerinden alım garantili ürün projelerine, küçükbaş hayvan dağıtımından yerli boz ırk sığırlarda verim artırma çalışmalarına, Balıkesir Kuzusu Damızlık Üretim Merkezlerinin kurulumundan arıcılık faaliyetlerinin teşvikine kadar daha birçok konuda çalışmalar yapan Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılı içerisinde tarım ve hayvancılığa 15 milyon destek sağladı.

Desteklerle yem maliyeti azalıyor

Çiftçiler için önemli bir girdi maliyeti olan yem bitkisinin maliyetini azalmak amacıyla hayvancılıkla uğraşan üreticilere 20 ilçede süt otu tohumu dağıtan Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle; geçtiğimiz yıl 35 bin dekarda üretimi yapılan süt otu ekimi, bu yıl 70 bin dekara çıkarılarak bu zamana kadar verilen destekte de rekor sayıya ulaşıldı.

Balıkesir kuzusu üretimi yaygınlaştırılıyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, etinin lezzetinden dolayı tüm Türkiye’de ilgi gören coğrafi işaret tescilli Balıkesir Kuzusunun popülasyonunu artırmak ve üreticilere hibe desteği sağlamak amacıyla İvrindi ve Kepsut’ta “Balıkesir Kuzusu Damızlık Merkezleri” kurdu. Sındırgı, Savaştepe ve Dursunbey ilçelerinde de çalışmalarını başlatan Büyükşehir Belediyesi, böylelikle Balıkesir Kuzusu coğrafi işaret kriterlerine uygun damızlık yetiştirilmesi ve kırsalda dar gelirli üreticinin damızlık ihtiyacının karşılanmasına büyük katkı sunuyor.

Kapama meyve bahçeleri kuruluyor

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde; meyve üretim potansiyelinin artırılması, modern kapama bahçeleri kurularak bölgesel meyvecilik altyapısının güçlendirilmesi ve sertifikalı fidan kullanımının teşvik edilmesi amacıyla “Meyve Üretimini Geliştirme Projesi” hayata geçirildi. Bölgesel meyve dikiliş alanları yerine en az 5 dekar ve üzeri tarım alanlarında, ilçelerin iklim ve ürün desenine uygun tür ve çeşitlerin, geleneksel meyvecilik yerine kapama bahçe şeklinde dikiminin yapılacağı proje, 8 ilçede uygulanacak. Bigadiç, Edremit, Gönen, Havran, Kepsut, Manyas, Savaştepe ve Susurluk ilçelerinde 257 dekar alanda toplam 9 bin 225 adet; ayva, erik, zeytin, şeftali, asma, nektarin ve ıhlamur fidanı dikilecek. Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı; kapama meyve bahçelerinin kurulumu, izlenmesi ve 3 yıl boyunca da kontrollerini gerçekleştirilecek. Yüzde 53’ü Büyükşehir Belediyesi, yüzde 37’si Tarım ve Orman Bakanlığı ve yüzde 10’u da üreticiler tarafından karşılanan fidanlar, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen törenle, üreticilere teslim edildi.

Mantar yetiştiriciliğine destek

Büyükşehir Belediyesi, mantar yetiştiricilerine büyük destek sağladı. Karesi Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan Mantar Yetiştiriciliği Kursu’nda kursiyerlerin mantarcılığa ilk adımı atması ve üretimin desteklenmesi amacıyla; 2 ton 500 kilogram kompost, 1 ton 170 kilogram üst toprak ve diğer ürünlerle beraber toplam 4 ton malzeme desteği yapıldı.

“Bereketli toprakların kıymetini biliyoruz”

Balıkesir’in bereketli topraklarının kıymetini bildiklerini ve çiftçiler ile birlikte ürettiklerini vurgulayan Başkan Yücel Yılmaz “Balıkesir’e, Türkiye’yi doyuran il diyoruz. Temel gayemiz toprağımızın bereketini artırarak refahı büyütmek, sağlıklı gıdayı erişilebilir kılmak ve üreticilerimizin girdi maliyetlerini düşürmek. Kapsayıcı ve halkıyla bütünleşmiş işler yapıyoruz. Şehrin ekonomisi, kırsalda yapılan üretimin işlenerek bir şekilde ticarete dönüştürülmesiyle kalkınıyor. Bizim sanayimiz de tarıma dayalı. Evlatlarımız, memleketlerinin topraklarında ekmek kazanmaya devam etsin istiyoruz. Bu nedenle bir taraftan mahallelerimizin altyapısını iyileştirerek yaşam kalitesini yükseltiyor diğer yandan da şehrimizin üretim altyapısını güçlendiriyor, üreticimizin alın terinin hakkını kazanması için çabalıyoruz” diye konuştu.

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