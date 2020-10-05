Balıkesir arkeoloji buluşmaları başlıyor

Balıkesir Kent Konseyi ev sahipliğinde, 7-8-9 Ekim tarihleri arasında Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde "Balıkesir Arkeoloji Buluşmaları" gerçekleştirilecek. Balıkesir’de yapılacak buluşmalar panelinde Balıkesir’de devam eden kazıların son durumu konuşulacak.

7 Ekim Çarşamba günü saat 10.00’da Kültür ve Turizm İl Müdürü Mustafa Çaltı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Vali Hasan Şıldak’ın açılış konuşmalarıyla başlayacak olan Arkeoloji Buluşmaları; "Balıkesir’de Yer Alan Kazıların Mevcut Durumu ve Hedefler" konulu panel ile devam edecek. Moderatörlüğünü Prof. Dr. Abdullah Soykan’ın yapacağı panelin konuşmacıları ise Antandros Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Gürcan Polat, Kyzikos Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Nurettin Koçhan, Daskyleion Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Kaan İren ve Adramytteion Antik Kenti Bilimsel Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Murat Özgen. Ayrıca aynı gün içerisinde moderatörlüğünü İzmir Katip Çelebi Üniversitesi’nden Doç. Dr. Akın Ersoy’un yapacağı Antandros Antik Kenti Odak Grup Oturumu ile moderatörlüğünü Çanakkale 18 Mart Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Veysel Tolun’un yapacağı Kyzikos Antik Kenti Odak Grup Oturumu gerçekleştirilecek.

8 Ekim Perşembe günü ise saat 10.30’da Prof. Dr. Abdullah Soykan’ın moderatörlüğünde "Balıkesir’de Tamamlanan Kazılar ve Diğer Arkeolojik Temeller" konulu panelin konuşmacıları; Bandırma Müze Müdürü Ali Atmaca, Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Astrya Eski kazı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Yaraş, Araştırmacı-Yazar İskender Azatoğlu ve Balıkesir Kuvayi Milliye Müze Müdürü Aytekin Yılmaz olacak.

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi’nden Prof. Dr. Nurettin Arslan ve Uludağ Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mustafa Şahin moderatörlüğünde Daskyleion ve Adramytteion Antik Kenti Odak Grup Oturumları gerçekleştirilecek. Balıkesir Arkeoloji Buluşmaları, 9 Ekim Cuma günü ise Prof. Dr. Kenan Mortan, Prof. Dr. Gürcan Polat, Prof. Dr. Nurettin Koçhan, Prof. Dr. Kaan İren, Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Murat Özgen’in katılımcı olduğu değerlendirme toplantısıyla sona erecek.