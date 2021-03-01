Baharı çevre temizliği yaparak karşıladılar

Balıkesir’in Ayvalık Belediyesi baharı temizlik yaparak karşıladı. Gönüllü kuruluşların da verdiği destekle; Ayvalık Belediyesi Temizlik, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve gönüllüler dip bucak çevre temizliği gerçekleştirildi.

TEMA Vakfı Ayvalık Şubesi, Ayvalık Birlik Ortopedik Engelliler Derneği ve Ayvalık Bisikletliler grubunun da katıldığı, Cunda boğaz köprüsündeki çevre temizliği etkinliğinde üç kamyon atık toplandı. Öte yandan Ayvalık Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de ayrıca Altınova Mahallesi sahilinde, Ali Çetinkaya ve 150 Evler Mahallesi’nde de 40 personel 10 araç ile mıntıka temizliğine katıldı.

Koronavirüs salgını nedeniyle sıkıntılı günlerin geride kalmasını dileyen Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, sağlıklı ve temiz bir Ayvalık için birlikte mücadeleye devam edilmesi gerektiğini söyledi.

Başkan Ergin, ”Kış sezonunu kalabalık bir nüfusla geçirdik. Salgın nedeniyle yazlıkçılar kış dönemini de şehrimizde geçirdi. Yaz sezonunda olduğu gibi aksatmadan hizmet vermeye devam ettik. Duyarsız insanlar tarafından atılan çöpleri ekiplerimiz gönüllü kuruluşların verdiği destekle düzenli olarak temizliyor. Orman içlerine, deniz kenarlarına, parklara ve yol kenarlarına gelişigüzel atılan çöpleri toplamak için sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği de yapıyoruz. Düzenlenen çevre temizliği kampanyalarını çok sayıda hemşehrimiz destekliyor, temizlik çalışmalarına katılıyor. Ayvalık’ı kendi evimiz gibi temiz tutalım. Umudumuz salgın günlerinin geride kalması. İlkbaharın ilk gününde kentin dört bir yanı dip bucak temizlendi. Gönüllülerin katılımıyla temizliğe girişen ekipler gün boyu devam eden çalışmanın ardından ellerinin değdiği, gözlerinin gördüğü her yeri pırıl pırıl yaptılar. Ekiplerimiz ayrıca, tabiat parkında, adalarda ve drenaj kanallarında temizlik çalışmalarını aksatmadan sürdürüyor” dedi.