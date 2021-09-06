Ayvalık’ta yeni eğitim ve öğretim yılının ilk zili çaldı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; 2021-20202 Eğitim ve Öğretim yılının ilk zili çaldı.

Sabah saatlerinde okul bahçelerinde toplanıp, daha sonrada sınıflarına geçen öğrencilerin heyecanları gözlerinden okunurken; okula yeni başlayan minik öğrenciler ise şaşkınlık ve okula başlama sevincini bir arada yaşadı.

Ayvalık’ta yeni eğitim ve öğretim yılının açılışına ait törenin önümüzdeki hafta içinde yapılacağı öğrenilirken, ilk ders zilinin çalınmasıyla birlikte Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, okulların ilk günü ile ilgili incelemelerde bulundu.

Yeni eğitim yılının ilk gününde, okulların sınıflarını ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahadır, özellikle okula ilk kez başlayan öğrencilerle sohbet etti. Ziyaret ettiği okulların idarecileriyle, öğrenci velileriyle de görüşmeler yapan Müdür Bahadır, okulların ihtiyaçlarıyla ilgili sorunları da not almayı ihmal etmedi. Gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılının başlangıcında Ayvalık’taki 51 okulda 10 bin 315 öğrenciyle yeniden bir araya gelebilmenin mutluluk ve heyecanı içerisinde olduklarını vurgulayan Müdür Bahadır, “Yeni eğitim öğretim yılının değerli öğretmen, öğrenci ve velilerimiz ile tüm eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum.” dedi. Bir buçuk yıla yakın zamandan bu yana güncel hayatı saran Koronavirüs kâbusundan dolayı Türkiye ve tüm dünya ülkeleri gibi Ayvalık’ta da okulların öğrencisiz kaldığını hatırlatan Güner Bahadır, yüz yüze eğitimle başlayan yeni eğitim ve öğretim yılında öğrencilerle yaşayamadıkları sevinçleri daha coşkulu hale getirecekleri günlerin umudunu taşıdıklarını vurguladı.

Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, Koronavirüs pandemisi ile savaşta en önemli silahın aşı olduğunun da altını çizerek, başta okul idarecileri ve öğretmenler olmak üzere veli ve öğrencilerin de her şeyden önce kendi sağlıkları için en az iki doz aşı olmalarının kendi sağlıkları kadar eğitim ve öğretim yılının da kesintisiz devam etmesi açısından son derece önemli olduğunu da belirtmeyi de ihmal etmedi.