Ayvalık’ta yarı yıl tatilinde öğrencilerin karne heyecanı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı’nın ilk dönemi sona erdi. Yarıyıl tatiline giren öğrencileri karne heyecanlarını ilçe protokolüyle birlikte yaşadı.

Ayvalık’ta sömestre tatili öncesinde düzenlenen karne dağıtımı ilçenin merkez mahallelerinden Aliçetinkaya’da aynı adı taşıyan ilkokulda gerçekleşti.

Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman’ın yanı sıra Belediye Başkanı Mesut Ergin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, Ayvalık İlçe Emniyet Müdürü Turgut Coşkun, İlçe Jandarma Komutanı Onur Yakan, okul idarecilerinin hazır bulunduğu etkinlikte karneler protokolün dört ayrı sınıfta ziyaret ettiği öğrencilere dağıtıldı.

Minik öğrencilere karnelerini dağıtan Kaymakam Hasan Yaman ile Belediye Başkanı Mesut Ergin’in sempatik tavırları öğrencileri mutu ettiği gözlendi.

Karne dağıtımı sırasında öğrencilerle sohbet eden Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman öğrencilerinin yılın ilk karne heyecanında onların bu heyecanına ortak olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Belediye Başkan Mesut Ergin de; öğrencilerin zorlu ilk geçen ilk dönemden sonra iyice dinlenmelerini ikinci yarıyılda daha da çok çalışmaları gerektiğini söyleyerek tatilde bol bol kitap okumaları tavsiye etti.

Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır da bu yıl sömestre tatilinde öğrencilere ödev verilmediğini ve öğrencilerden bol bol dinlenerek ikinci döneme hazırlanmalarını söyledi.