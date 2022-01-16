Ayvalık’ta spor ve satranç ile bağımlılığa şah mat

Ayvalık Belediyesi, Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yeşilay “Bağımlılıkla Mücadele Mali Destek Programı” çerçevesinde, “Spor ve Satranç ile Bağımlılık Şah Mat” projesi kapsamında kondisyon merkezinin açılışı gerçekleştirildi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık Kent Konseyi Başkanı Halil Coşkun, Yeni Mahalle Muhtarı Talat Karadeniz, 2008 Yeni Mahalle Spor Kulübü Başkanı Bülent Burgaz, yönetim kurulu üyeleri, sporcular ve mahalle sakinlerinin katılımıyla gerçekleştirilen açılışta büyük bir coşku yaşandı.

Proje kapsamında mahallede yaşayan 7-12 yaş grubunda 24 kız ve erkek çocuğa satranç eğitimi verilecek. Ayrıca 9-17 yaş aralığındaki 70 çocuk da Yeni Mahalle Spor Kulübü’nde futbola başlayacak.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Yeni Mahalle’de yaşayan çocuk ve gençlerin spora özendirileceğini belirterek gençler arasında dayanışmanın da sağlanacağını söyledi. Başkan Ergin açılışın ardından çocuklar ile futbol oynadı penaltı atışları gerçekleştirdi. Mahallede yaşayan gençler kendilerine sunduğu olanaklar nedeniyle Başkan Ergin’e teşekkür etti.