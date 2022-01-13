Ayvalık ile İzmir arasında işbirliği köprüsü kurulacak

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i makamında ziyaret etti.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i ziyaret etti. Ayvalık ve İzmir arasındaki işbirliklerinin gündeme geldiği buluşmada konuşan Tunç Soyer, Bakırçay Havzası’nın kırsal mirasıyla kalkınmasını sağlayacak RURITAGE projesini hatırlatarak, “Avrupa Birliği’nden aldığımız bir fon var. Bu proje, Balıkesir’e devam eden coğrafi bir bütünlük taşıyor. Dolayısıyla sizlerle beraber bir milli park çalışması yapabiliriz. Çünkü olağanüstü bir jeolojik potansiyel var. İşbirliğimizi daha görünür kılabiliriz” dedi.

Ayvalık mutfağının önemine de işaret eden Başkan Soyer, “Eşsiz bir zenginlik var ve bizim bunun üzerine gitmemiz lazım. Bir kentin markalaşması, tanınırlığı için en güçlü enstrümanlardan biri de gastronomidir. Mesele tanıtmakta” dedi.

Mesut Ergin: “Kooperatifçilikte tecrübelerinizden faydalanmak istiyoruz”

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ise, kooperatifçilik konusunda İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin tecrübelerinden faydalanmak istediklerini söyleyerek, “Profesyonel anlamda bize yardımcı olursanız çok mutlu oluruz. Fikir alışverişi yapabilirsek seviniriz” şeklinde konuştu. Ergin, destekleri için de Başkan Soyer’e teşekkür etti.