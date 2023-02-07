Ayvalık depremzedeler için seferber oldu

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ile Elbistan ilçelerinde 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerden zarar gören vatandaşlar için Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde vatandaşlardan yoğun ilgi gören bir yardım toplama kampanyası başladı.

Ayvalık Belediyesi’nin öncülüğünde başlatılan kampanyada, İsmet İnönü Kültür Merkezi, Altınova ve Küçükköy mahallelerinde oluşturulan yardım toplama noktalarında depremzedeler için tırlar dolusu kılık kıyafet, elektrikli ısıtıcılar, gıda, kadın pedi, çocuk bezi, süt, mama, su, battaniye gibi yardım malzemeleri toplandı.

Ayvalık Belediyesi’ne ait İsmet İnönü Kültür Merkezi’nde belediye personeli ve gönüllülerce kolilenip, hazırlanan yardım malzemelerinden oluşan kampanyanın birkaç gün daha sürmesi bekleniyor.

“Neredeyse gelen yardımları koyacak yerimiz kalmadı”

10 kentte etkili olan depremin ardından zorlu kış şartlarında yaşama tutunmaya çalışan depremzedeler için başlattıkları yardım kampanyası ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Ayvalık Belediye Meclis Üyesi Ali Jale, depremler nedeniyle yaşamını kaybedenlere Allah’tan rahmet dileyerek, “Depremde yıkılan bina enkazlarının altında kalanların bir an önce kurtulmalarını ümit ediyoruz. Ayvalık Belediyesi olarak başlattığımız kampanyaya tabiri caizse, vatandaşlarımız akın akın gelip destek veriyor. Neredeyse gelen yardımları koyacak yerimiz kalmadı. İnsanlarımız bu konuda gerçekten duyarlı davranıyor. Biz de Ayvalık Belediyesi olarak tüm birimlerimizle ve çalışanlarımızla canla başla ne kadar destek olabileceksek, o kadar destek olmaya çabalıyoruz. Ben bu duygularla milletimize başsağlığı ve geçmiş olsun temennilerimi iletiyorum. Türk Milleti’nin çok büyük olduğu da bugün burada yaptığımız kampanyayla da belli oluyor. İnşallah bu depremlerden bir ders çıkartıp, yaşadığım ilçemin ve tüm Türkiye’nin bir daha böyle acılar yaşamamasını dilerim” dedi.

“İnşallah yaralara biraz da olsa merhem olabiliriz”

Ayvalık Belediyesi Meclis Üyesi ve Belediye Başkan Vekili Melih Arslan ise, yaşanılan deprem nedeniyle Türkiye’nin başının sağolmasını yaralıların da bir an önce sağlıklarına kavuşmasını temenni ederek, “Bugün burada düzenlediğimiz kampanyada, bugün deprem bölgesinde yaşayanlara, yarın da belki de bize gerekebilecek bu dayanışmayı Ayvalık halkının yürekten hissettiğine inanıyorum. Bu yönde de Ayvalık halkı tek yürek olup, bir bütün olarak bu kampanyaya destek veriyor. Şu anda bu kampanyaya bin gıda desteği verenle, bir çift çorap katkısında bulunan benim için aynı konumdadır. Herkes kendi bütçesince elinden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyor. İnşallah yaralara biraz da olsa merhem olabiliriz. Türkiye’nin başı sağolsun. Geçmiş olsun diyorum” ifadelerini kullandı.

Melih Arsan, kampanyanın Balıkesir Valiliği ve AFAD’ın koordinasyonunda deprem bölgelerine gönderileceğini kaydetti.