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Aranan şahıs asayiş uygulamasında yakalandı

Balıkesir’in Edremit ve Gönen ilçelerinde yapılan asayiş uygulamalarında aranan 1 kişi yakalanırken, çok sayıda silah ele geçirildi.

BALIKESİR 19.07.2021, 18:35
Aranan şahıs asayiş uygulamasında yakalandı
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Balıkesir’in Edremit ve Gönen ilçelerinde yapılan asayiş uygulamalarında aranan 1 kişi yakalanırken, çok sayıda silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla

Ayvalık ve Gönen ilçelerinde yapılan uygulamalarda aranan bir şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda ise 1 adet ruhsatsız tüfek ve tüfeğe ait 4 kartuş, 1 adet silah ve silaha ait 4 fişek, 1 adet ruhsatsız tüfek ve tüfeğe ait 4 kartuş, 1 adet Beretta marka 9 mm ruhsatsız silah ve bu silaha ait 4 fişek ele geçirildi. Konuyla ilgili tahkikata devam ediliyor.
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