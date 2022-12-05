Anadolu’daki Balıkesirlilerin kalbi Ayvalık’ta attı

Balıkesirliler Dernekleri Federasyonu tarafından Balıkesir ilçelerinde iki ayda bir yapılmakta olan toplantılardan bu ayki etabı Ayvalık’ta gerçekleşti.

Toplantıya Federasyon Başkanı Dr. Mehmet Çalışkan (Balıkesirliler Birliği) ve Başkentteki Balıkesirliler Derneği, İzmir’den Balıkesirliler Eğitim Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği, Balıkesir İl ve İlçeleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği(Bursa), Karacabey Balıkesirliler Derneği, İstanbul Balıkesirli İş Adamları Derneği, İstanbul Havranlılar Derneği ve Manisa Balıkesirliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği başkan ve yöneticileri katıldı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’in ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda Balıkesir ve Ayvalık ile ilgili sorunlar ve öneriler masaya yatırıldı.

Toplantı sonrasında Balıkesirliler Dernekleri Federasyonu Başkanı Dr. Mehmet Çalışkan, Belediye Başkanı Mesut Ergin’e katkılarından dolayı bir plaket takdim etti.

Böylesi değerli bir toplantıya ev sahipliği yapmaktan ve farklı şehirlerde yaşayan hemşehrileriyle görüş ve düşüncelerini paylaşmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Mesut Ergin ise federasyon bünyesindeki derneklere çalışmaları nedeniyle teşekkür ederek, başarılar diledi.