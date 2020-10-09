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Ana su borusu patladı Erdek susuz kaldı

ANA SU BORUSU PATLADI ERDEK SUSUZ KALDI

BALIKESİR 09.10.2020, 10:36
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Ana su borusu patladı Erdek susuz kaldı

Erdek’in içme suyu ihtiyacını karşılayan ana ishale hattında meydana gelen patlak, Erdek’i bir süre susuz bıraktı.

Erdek’in içme şebeke suyunu sağlayan Eğridere rezervinin, Oduncu yolu arıtma tesisinden geçerek kente ulaştığı Çuğra kamplar yolu üzerinde meydana gelen patlak ilçeyi 12 saat susuz bıraktı. Ana ishale hattının Çuğra Bölgesi PTT kampı önünde meydana gelen patlak, binlerce ton suyun boşalarak asfalta akmasına neden oldu. Çevrede bulunan vatandaşların haber vermesiyle harekete geçen BASKİ ekipleri sabah saatlerinde başladıkları onarım çalışmalarında 4-5 metrelik patlak boru iş makinesi yardımı ile kesilerek alındı. Yerine çelik boru ile yapılan ekleme sonucu şebekeye tekrar su verildi.

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