Altıeylül’e yeni hizmet binası

Altıeylül Belediyesi Karatepe Mahallesi’nde planlanan Altıeylül Hizmet Binası’nın projesinin çizilmesi için Balıkesir Üniversitesi ile protokol imzaladı.

Altıeylül’de birbirinden değerli projeleri hayata geçiren ve aynı zamanda kendisi de inşaat mühendisi olan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı’nın liderliğinde yürütülen projeler ile sadece yerel basında değil ulusal basında da adından çokça söz ettiren Altıeylül Belediyesi, şimdi de bir sonraki büyük vizyon projesi için kolları sıvadı. Altıeylül Belediyesi Karatepe Mahallesi’nin çehresinin değiştirerek bölgeyi cazibe merkezi haline getirecek olan projesiyle ilgili Balıkesir Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ile birlikte ortaklaşa bir protokol imzalayarak ilk adımı atmış oldu.

Başkan Avcı “Hayırlı uğurlu olsun inşallah”

Karatepe Mahallesi’ndeki alana planlanan proje sadece Altıeylül Belediyesi Hizmet Binası’ndan ibaret olmamakla birlikte kent meydanı, yeşil alan, park, kültürel alan ve yolun altına yapılacak tüp geçitlerle tam anlamıyla Karatepe Mahallesi başta olmak üzere Altıeylül’ün çehresini değiştiren değerli vizyon projeleri arasındaki yerini almaya hazırlanıyor. Altıeylül Belediyesi Hizmet Binası’nın projesinin çizilmesiyle alakalı Balıkesir Üniversitesi Mimarlık Fakültesi/Mimarlık Bölümü ile Altıeylül Belediyesi arasında imzalanan protokol sonrası konuşan Başkan Avcı “Sizlere bir müjde daha vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Balıkesir Üniversitesi ile Karatepe bölgesine yapacağımız Belediye Hizmet Binamızın mimari projesinin çizilmesine ilişkin protokolümüzü imzaladık. Bu konuda bizlerden desteklerini esirgemeyen Rektörümüz Prof. Dr. İlter Kuş’a ve Mimarlık Bölümü’ne çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun inşallah” dedi.