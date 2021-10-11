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AK Parti’den ‘Bağımlılıkla Mücadele’ eğitimi

AK Parti Erdek İlçe Başkanlığı’nda, Erdek İlçe Kadın Kolları Başkanlığı’nın ev sahipliğinde düzenlenen ’Bağımlılıkla Mücadele’ eğitimi verildi.

BALIKESİR 11.10.2021, 20:45
AK Parti’den ‘Bağımlılıkla Mücadele’ eğitimi

AK Parti Erdek İlçe Başkanlığı’nda, Erdek İlçe Kadın Kolları Başkanlığı’nın ev sahipliğinde düzenlenen ’Bağımlılıkla Mücadele’ eğitimi verildi.

Erdek’te AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları AR-GE ve Eğitim Birimi Başkanlığı’nın ’Bağımlılık ile Mücadele’ programı kapsamında AK Parti Erdek İlçe Başkanlığı’nda, Erdek İlçe Kadın Kolları Başkanlığı’nın ev sahipliğinde düzenlenen ’Bağımlılıkla Mücadele’ eğitimi verildi.

Seminerin açış konuşmasını yapan AK Parti Balıkesir AR-GE Başkanı Rukiye Gürbüz, emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür etti.

Semineri gerçekleştiren konuşmacı Hacer Ertürk, sigara, alkol, uyuşturucu, alışveriş, tütün ve sosyal medya bağımlılığı konularını anlattı. 2 bölümden oluşan seminerde, anlatımlar slayt gösterimlerle akıcı hale getirildi. Katılımcıların ilgiyle dinlediği seminerin sonunda AK Parti Erdek İlçe Kadın Kolları Başkanı Bahar Koşan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı’na, İl Kadın Kolları Başkanlığı’na, İlçe Teşkilatına, emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür etti.

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