AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran: “Gelin, ateşi birlikte söndürelim”

“Haydi Balıkesir! Şimdi, Ormanlarımız için birlik olma vakti!” çağrısı yapan Ak Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran, Balıkesirlileri ciğerlerimize düşen yangına karşı birlik olmaya ve fidan bağışına davet etti.

Başaran yangınlarda sabotaj ihtimali olduğunu belirterek, “63 yerde çıkan orman yangınlarından 57’si kontrol altına alındı. Manavgat başta olmak üzere Antalya, Adana, Osmaniye, Mersin, Muğla ve Kayseri’de çıkan yangınlarda söndürme çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Antalya, Mersin, Adana ve Osmaniye’nin ardından orman yangınları Ege’ye sıçradı. Muğla’nın 5 ilçesinde ormanlar peş peşe yanarken Antalya’da 3, Marmaris’te 1 kişi hayatını kaybetti . 17 ilde, 2 günde 58 orman yangını çıkması sabotaj şüphelerini güçlendirdi"dedi.

Başaran, “Ciğerlerimiz yanıyor, kaybımız çok büyük”

Ak Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran yaptığı açıklamada; “Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli , 57 yangının kontrol altına alındığını söyledi. Ne yazık ki, Antalya’da 3, Muğla’da 1 can kaybımız var. 320 büyükbaş, 3 bin küçükbaş kaybımız var. Doğa’da yaşam süren binlerce canlı telef oldu. Bunun yanında; 15 bin hektar zeytinlik, defne alanımız yok oldu. Bakanlığımızın yaptığı açıklamaya göre ilk yağmurlarla birlikte ağaçlandırma çalışmamız başlayacak" dedi.

“Haydi Balıkesir! Şimdi, ormanlarımız için birlik olma vakti!”

“Haydi Balıkesir!” diyerek bağış kampanyası çağrısı yapan Ak Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran, Balıkesirlileri ülkemizde yaşanan ve ciğerlerimize düşen yangına karşı birlik olmaya davet etti. Başkan Başaran, “Gün birlik olma günü. Gelin, yanan ateşi birlikte söndürelim. Ormanlarımız için fidan bağışında bulunalım. Kızılay ve Türkiye Diyanet Vakfı’nın başlattığı kampanyalara bağışta bulunarak yangın bölgelerimize siz de el uzatın, ateşi birlikte söndürüp ormanlarımızı birlikte yeşertelim" çağrısı yaptı.