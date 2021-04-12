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AK Parti Edremit kan bağışladı

Balıkesir’in AK Parti Edremit İlçe Başkanlığı, Türk Kızılayı Edremit Şubesi’nin Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirdiği kan bağışı etkinliğine destek verdi.

BALIKESİR 12.04.2021, 14:25
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AK Parti Edremit kan bağışladı

Balıkesir’in AK Parti Edremit İlçe Başkanlığı, Türk Kızılayı Edremit Şubesi’nin Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirdiği kan bağışı etkinliğine destek verdi.

İlçe yönetim kurulu üyeleri ve gençlik kolları yönetim kurulu üyeleri, İlçe Başkanı Ekrem Umutlu ile birlikte kan bağışladı. Özellikle içinde bulunulan pandemi döneminde kan bağışının büyük önem arz ettiğini belirten başkan Umutlu, "Kan ihtiyacı süreklidir. Stokların dolu olması hayati önem taşıyor. Bu nedenle sağlıklı her bireyin periyodik olarak kan bağışı yapması insanlık vazifesi gibidir. Biz de AK Parti ailesi olarak kan bağışı etkinliklerine katkı sağlamaya devam ediyoruz. İlçe Yönetim Kurulu Üyelerimize, Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyelerimize ve partili gönüldaşlarımıza verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Kan ver hayat kurtar" dedi.
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