41 Bayrak Adam anıldı

Milli Mücadele’de ilk kıvılcımın yakıldığı Balıkesir’de Kuvayi Milliye Günü kutlanmaya başlandı. 103 yıl önce bugün Okuma Yurdu’nda bir araya gelerek Alacamescit’e kadar yürüyen 41 Bayrak Adam’ın öncülüğünde yakılan Kuvayi Milliye ateşi daha sonra tüm Türkiye geneline yayıldı.

Kuvayi Milliye ateşini yakan 41 Bayrak Adam’ın anıldığı kutlamaların ilki dönemin Okuma Yurdu binasından Alacamescit’e kadar yürüyüş gerçekleştirildi. Türk bayrakları ile yürüyüşe katılanlar marşlar söyledi. Balıkesir Valiliği tarafından düzenlenen yürüyüşe Vali Yardımcısı Mustafa Çek, İlk Kültür ve Turizm Müdür Vekili İlkay Karaağaç, Türk Ocakları Şube Başkanı Tahir Korucuoğulları ve vatandaşlar katıldı.

“103 yıl önce Kuvayi Milliye ateşinin ilk kıvılcımı burada yakıldı”

Yürüyüş sonrasında Alacamescit önünde Türk Ocakları Balıkesir Şube Başkanı Tahir Korucuoğulları günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı. Korucuoğulları, Milli Mücadele’de ilk kıvılcımın Balıkesirli Kuvayi Milliyeciler tarafından yakıldığını belirterek, “103 yıl önce bugün Okuma Yurdu’nda toplanan Kahraman Balıkesirliler, Kuvayi Milliyeciler yine Alacamescit’e kadar yürüyerek bu kutsal mekana gelmişler, burada 41 Bayram Adam diye ifade ediliyor ama aslında 41 değil belki 410, belki 4 bin 100 Bayrak Adamla toplantı yapılmış. Bu toplantıda işgale karşı direnmenin mutlak suretle gerekli olduğu ve kurtuluşun namlunun ucunda olduğunu ifade etmişlerdir. Daha sonra 18 Mayıs’tan itibaren yapılan seri toplantılarla Balıkesir’deki Kuvayi Milliye ateşi yanmış ve buradan bütün Türkiye’ye bu ateşin harı gitmiştir” diye konuştu.

“Balıkesirli Kuvayi Milliyeciler çok zaman kazandırdı”

Türk Ocakları Şube Başkanı Tahir Korucuoğulları Balıkesirli Kuvayi Milliyecilerin Milli Mücadele’nin kazanılmasında büyük rol oynadığını kaydederek, “Balıkesir çok önemli bir Kuvayi Milliye şehridir. Mutlaka Samsun, Erzurum, Sivas da öyledir. Ama Balıkesir’in çok farklı özelliği var. Balıkesir henüz daha 19 Mayıs’ta Samsun’da Milli Mücadele ateşi yanmaya başladığı andan itibaren Balıkesir’de çok farklı işler yapılmıştır. Balıkesir’de bir devlet kurulmuştur. Balıkesir’de Kuvayi Milliye teşkilatı düşmanı 20 ay boyunca bu bölgeye sokmamıştır ve Mustafa Kemal ve arkadaşlarının 19 Mayıs’ta başlattıkları Kuvayi Milliye hareketine çok önemli zaman kazandırmışlardır. Balıkesirli Kuvayi Milliyeciler Sivas Kongresi’ne katılmışlar, daha sonra Ankara’ya gelmişler, Ankara’nın başkent oluşunda, Milli Mücadele’nin kazanılmasında Balıkesir Kuvayi Milliyecileri’nin çok önemli rolü vardır” ifadelerini kullandı.

“Balıkesir İstiklal Madalyası’nı hak ediyor”

Milli Mücadele’ye Balıkesir’in verdiği katkılar nedeniyle İstiklal Madalyası’nı hak ettiğini belirten Korucuoğulları, “Cumhuriyetin kurulmasına giden temel taş Balıkesir’den geçmiştir. Onun bütün başlangıcı Balıkesir’dir. Bu yüzden Balıkesir İstiklal Madalyası’nı hak ediyor. Bizim mücadelemiz Balıkesir’e İstiklal Madalyası’nın verilmesiyle ilgilidir. İnşallah Balıkesir’e İstiklal Madalyası’nın verilmesiyle ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz. Parlamentoda Balıkesir milletvekillerimiz bu konuda çalışmalarını sürdürüyorlar. En kısa sürede İstiklal Madalyası’nın Balıkesir’e kazandırılmasıyla ilgili çalışmaların sonuçlanacağını düşünüyorum ve bu konuda da ümitliyim” dedi.

Yapılan konuşmanın ardından Kuvayi Milliye Günü kutlamalarının ilki sona erdi.