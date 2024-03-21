Türkiye’de yapılan çalışmalarda en sık çimen, yabani ot, tahıl ve genel olarak ağaç polenlerine alerji olduğu görülüyor. Bunlarla karşılaşma oranının yüksek olduğu kırsal alanlarda alerjilerin görülme sıklığının daha fazla olduğunun altını çizen Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ziya Saltürk, “Alerjiye karşı alınabilecek en kesin önlem alerjenden korunmaktır. Bu nedenle maske takılması, olabildiğince alerjen olan ortamdan uzak durulması ve evde bitki varsa evin sık sık havalandırılması gibi önlemler alınabilir” dedi.

Tuzlu su ile burun yıkamak alerjen yoğunluğunu azaltıyor

Bahar alerjisi tespitinde en yaygın testin deri testi olduğunu paylaşan Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ziya Saltürk, “Bu testler alerji kliniği olan merkezlerde yapılabilir. Cilt altına yerleştirilen alerjenlere hassasiyet ölçülür. Bu sayede bahar alerjisinin kaynağı tespit edilebilir” diye konuştu.

Alerji semptomları için en basit uygulamanın burun yıkamak olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Ziya Saltürk, “Tuzlu su ile burun yıkama, alandaki alerjen yoğunluğunu düşüreceği için şikayetleri de azaltacaktır. Burun tıkanıklığı ve hapşırma günlük yaşam kalitesini etkiliyorsa tedaviye başlanması gerekir” dedi.

Evdeki bitkiler balkona çıkarılmalı ve ev sık sık havalandırılmalı

Alerjide ilk tedavi basamağının antihistaminikler olduğunu söyleyen Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ziya Saltürk, “Tuzlu suyun yeterli gelmediği durumlarda montelukast sodyum içeren ilaçlara başvurulabilir. Burun tıkanıklığı yoğun hastalarda kısa süreli dekonjestan ilaçlar verilebilir. Nazal steroidler burundaki ödemi azaltmak için kullanılan diğer bir ilaç grubu. Alerjileri azaltmak için alerjen olan ortamlarda maske kullanılması, bitki varsa balkon gibi yerlere çıkarılması, araçlarda bulunan sirkülasyon özelliğini kullanarak dışarıdaki alerjen bulunan havaya karşı izolasyon sağlanması veya evin havalandırılmasına özen gösterilmeli.

Bahar alerjilerinde aşıların da bir seçenek olduğunu paylaşan Prof. Dr. Ziya Saltürk, “Alerji aşıları deri testinde tespit edilen alerjene karşı uygulanan duyarsızlaştırma tedavisidir. Düzenli olarak alerjene maruz bırakılarak bağışıklığın ona karşı duyarsız hale gelmesi amaçlanır. Cilt altı uygulamaları dil altına göre daha etkilidir. Tedavi 5 yıl kadar sürüyor ve yüzde 60 dolaylarında ciddi kalıcı başarı sağlanıyor. Hastaların yüzde 80’inde belli bir seviyeye kadar rahatlama elde edilebiliyor” şeklinde konuştu.