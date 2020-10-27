Ermenistan’dan Berde’ye saldırı: Ölü ve yaralılar var

Ermenistan ordusu, ateşkesi ihlal ederek masum sivilleri hedef almaya devam ediyor.

Azerbaycan'ın Berde şehrine roketli saldırı düzenlendi.

3 ÖLÜ, 10 YARALI

Saldırı sonucu 3 sivil yaşamını yitirdiği, çocukların da olduğu 10 sivilin ise yaralandığı öğrenildi.