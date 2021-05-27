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Zeytin ağacında asılı halde bulundu

Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir kişi zeytin ağacına asılı halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AYDIN 27.05.2021, 11:25
Zeytin ağacında asılı halde bulundu

Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir kişi zeytin ağacına asılı halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay Nazilli’ye bağlı kırsal Ocaklı Mahallesi yakınlarındaki Mersinkırı Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bu sabah erken saatlerde gelen ihbar üzerine harekete geçen 112 sağlık, polis ve jandarma ekipleri verilen adrese geldiklerinde zeytin ağacına iple asılı halde bir şahıs buldu. Yapılan ilk muayenede şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan kimlik tespitinde isminin Nihat Benli olduğu öğrenilen şahsın kendine ait motosikletle zeytinlik alana geldiği ve iple kendini zeytin ağacına astığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.
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