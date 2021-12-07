Yoldaki eğim, esnafı zor duruma soktu

Aydın’ın Efeler ilçesinde yola verilen eğim, yağan yağmurlar ile birlikte esnafı zor duruma soktu.

Kış ayının gelmesi ile birlikte Aydın genelinde yağışlarda başlayınca, yoldaki eğim esnafın kabusu olmaya başladı. Efeler ilçesi Köprülü Mahallesi 1632 Sokak’ta yağmur suyu için verilen eğim, yağmur sularının yolun bir kenarında birikmesine ve zaman zaman taşkın yaşanmasına sebep oluyor. Yağış miktarının artması ile birlikte yükselen yağmur suları iş yerlerine de girmeye başladı. Yaşanılan durum karşısında zor anlar yaşadıklarını ifade eden bölge esnafı ise yetkililere seslenerek sorunun bir an önce çözülmesini istedi.

Yola verilen eğimin düzeltilmesini isteyen bölge esnaflarından Mehmet Dayan; “Bu bölgede 25 yıldır esnaflık yapıyorum. Belediyemizden Allah razı olsun yolumuzu asfalt döküp, güzelleştirdi, ama bu asfaltlama sırasında yoldaki eğimin yanlış verilmesi sıkıntı oluşturdu. Yola verilen yanlış eğim sonrası yağmur suları yolun bir kısmında birikmeye başladı ve bu suların debisi daha da arttığı zaman su kaldırımı aşıp işyerlerimize kadar giriyor. Buradan geçen araçlar hızlı geçtiği zaman üstümüze ve işyerimizin içine kadar su sıçrıyor. Buradaki tüm esnaf arkadaşlarımızla mağduriyet yaşıyoruz. Bu sorunun bir an önce çözülmesini istiyoruz” diyerek yetkililere seslendi.