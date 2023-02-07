Yardım kamyonları Kuşadası’ndan afet bölgesine doğru yola çıktı

Kuşadası, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve Türkiye’nin 10 ilinde hissedilen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından tek yürek oldu. Belediye Başkanı Ömer Günel’in çağrısıyla başlatılan yardım kampanyasında Kuşadalıların desteğiyle toplanan malzemeleri taşıyan kamyonlar afet bölgesine doğru yola çıktı.

Kuşadası Belediyesi, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve birçok ilde yıkıma neden olan depremin ardından depremzedeler için bir yardım kampanyası başlattı. Başkan Ömer Günel’in çağrısı üzerine desteklerin çığ gibi büyüdüğü kampanyada, Kuşadalılar depremzedeler için el ele verdi. Kuşadası Belediyesi personeli de sabahın ilk ışıklarına kadar Kuşadası Belediyesi Yeni Hizmet Binası, Davutlar Mahallesi Belediye Hizmet Binası ve Kuşadası Ticaret Odası (KUTO) binası önünde kurulan yardım çadırlarına gelen malzemeleri topladı. Kampanyada depremzedeler için toplanan kullanılmamış uyku tulumu, kışlık kıyafet, battaniye, tüplü ısıtıcı, çadır ve sağlık malzemeleri, Kuşadası Belediyesi ekipleri tarafından paketlenerek kamyonlara yüklendi. Malzemeleri taşıyan kamyonlar ise sabah saatlerinde afet bölgesine doğru yola çıktı.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel hemşehrilerine özverilerinden dolayı teşekkür etti. Yardım kampanyasına destek çağrısı üzerine Kuşadalıların yardımseverliğini bir kez daha gözler önüne serdiğini belirten Başkan Ömer Günel, “Deprem alanına, afet bölgesine gitmesi için Kuşadalı hemşehrilerimize bir destek çağrısı yaptık ve hemşehrilerimiz ellerinde avuçlarında ne varsa getirip buraya yığdılar. Allah hepsinden razı olsun. Umarım deprem bölgesinde can kayıpları daha çok artmaz. Umuyoruz ki buradan ve Türkiye’nin dört bir yanından gönderilen yardımlarla depremzedelerin ihtiyaçları giderilir ve Allah bize bir daha böyle bir acı göstermez” diye konuştu.