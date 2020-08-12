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Yaralama suçundan aranan zanlıyı bekçiler yakaladı
YARALAMA SUÇUNDAN ARANAN ŞÜPHELİYİ BEKÇİLER YAKALADI
AYDIN 12.08.2020, 09:31
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Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yaralama suçundan aranan zanlıyı bekçilerin dikkati sayesinde yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Camikebir Mahallesi Zafer sokak üzerinde devriye gezen Çarşı ve Mahalle bekçileri durumundan şüphelendikleri bir kişiye kimliğini sordu. Yapılan GBT sorgulamasında şüphelinin M.A. olduğu ve yaralama suçundan 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. M.A. bekçiler tarafından gözaltına alındı. Şüpheli adli makamlara sevk edilmek üzere emniyete götürüldü.
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