Yangın sonrası Kaymakam Yücel açıklamalarda bulundu

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen yangında çok sayıda işyeri alevlere teslim olarak tamamen yandı. Yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulunan Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, yangında can kaybı olmadığını belirtti.

Kuşadası ilçesi Bayraklıdede Mahallesi Kuştur Mevkii’nde öğle saatlerinde meydana gelen yangına müdahale devam ederken Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Henüz bilinmeyen bir nedenle bir iş yerinde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle diğer iş yerlerine sıçrayan yangın büyük panik yaşattı. İlk belirlemelere göre yangında ölen yada yaralanan olmazken, 48 işyerinin bulunduğu çarşıda çok sayıda işyeri alevlere teslim olarak kullanılamaz hale geldi.

Kısa sürede büyüyen yangına İzmir Büyükşehir İtfaiye ekipleri de destek verirken, itfaiye ekiplerinin bölgede soğutma çalışmalarına devam ediyor. Yangından kaç dükkanın etkilendiği ise yapılan incelemelerin ardından netlik kazanacak.

Yangın bölgesine gelen Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel ise bölgede incelemelerde bulunarak, son durum hakkında bilgi aldı. Meydana gelen yangın ile ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kaymakam Yücel; “İlçemizin Kuştur mevkii çarşı pazar bölgesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Arkadaşlarımız üzerinde çalışma gerçekleştiriyor. Emniyet teşkilatımız da gerekli güvenlik önlemlerini aldı. Özellikle Selçuk-İzmir istikameti olan ana bulvar üzerindeyiz. Bu sebeple herhangi can ve mal güvenliğini tehlikeye atmamak ve itfaiyenin rahat müdahalesini sağlamak amacıyla trafiği kestik. Yaklaşık 48 işyerinin olduğu bu bölgede çok şükür can kaybı yok. Mal kaybı konusunda da tespitler yapılacak. Mevsim sonu olması sebebiyle de söz konusu çarşı kapalı durumdaydı. Ümit ediyoruz ki can kaybının olmadığı yerde maddi zarar da azdır” dedi.

Yangının elektrik kontağından çıktığı yönündeki iddiaları da yanıtlayan Kaymakam Yücel; “Arkadaşlarımızı görevlendirdik ama henüz bana resmi olarak intikal eden bir sonuç yok. Şuan söylenenler bir varsayım ama incelemeler devam ediyor” dedi.