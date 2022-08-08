Vali Aksoy, vatandaşların taleplerini dinledi

Aydın Valiliği tarafından gerçekleştirilen ’Halk Günü’ buluşması, Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıyı düzenleyen Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, randevu ile bir araya geldiği vatandaşların derdini dinledi. Vali Aksoy, buluşmada kendisine iletilen sorun, şikayet ve talepleri tek tek dinleyerek not alırken iletilen taleplerin çözümü için gerekli işlemlerin yapılması noktasında ilgili kurum müdürlerine talimatlar verdi. Toplantıya katılan vatandaşlar, sorunlarının dinlenmesinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek, Vali Aksoy’a teşekkür etti.