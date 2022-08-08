banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Borsa ilk yarıda rekor seviyeye ulaştı
Borsa ilk yarıda rekor seviyeye ulaştı
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Brent petrol 100 doların altında işlem görmeye devam ediyor
Brent petrol 100 doların altında işlem görmeye devam ediyor
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu

Vali Aksoy, vatandaşların taleplerini dinledi

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, düzenlediği Halk Günü çerçevesinde vatandaşlar ile bir araya geldi. Vatandaşların talep ve sorunlarını dinleyen Vali Aksoy, çözüm konusunda gerekli çalışmaların yapılması için ilgili birimlere talimat verdi.

AYDIN 08.08.2022, 17:27 08.08.2022, 17:31
Vali Aksoy, vatandaşların taleplerini dinledi

Aydın Valiliği tarafından gerçekleştirilen ’Halk Günü’ buluşması, Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıyı düzenleyen Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, randevu ile bir araya geldiği vatandaşların derdini dinledi. Vali Aksoy, buluşmada kendisine iletilen sorun, şikayet ve talepleri tek tek dinleyerek not alırken iletilen taleplerin çözümü için gerekli işlemlerin yapılması noktasında ilgili kurum müdürlerine talimatlar verdi. Toplantıya katılan vatandaşlar, sorunlarının dinlenmesinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek, Vali Aksoy’a teşekkür etti.

#Vali Aksoy
Yorumlar (0)
31°
az bulutlu