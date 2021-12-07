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Üniversite öğrencileri Tralleis’te çevre temizliği yaptı
Aydın’da üniversitede okuyan gönüllü gençler düzenlenen etkinlikte Tralleis Antik Kenti’nde çevre temizliği gerçekleştirdi.
AYDIN 07.12.2021, 09:41
Aydın’da üniversitede okuyan gönüllü gençler düzenlenen etkinlikte Tralleis Antik Kenti’nde çevre temizliği gerçekleştirdi.
Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün düzenlediği gönüllülük faaliyeti kapsamında Güzelhisar Yurdu öğrencileri Tralleis Antik Kenti’nde çevre temizliği yaptılar. Gönüllü gençler yapılan etkinlikte hem antik kent hakkında bilgi sahibi oldu, hem de kültürel mirasın korunmasına yardımcı oldu. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde yapılan açıklamada bu tür etkinliklerin belli aralıklarla devam edeceği kaydedildi.