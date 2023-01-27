Uğur Soğutma, Türkiye’nin İhracat Yıldızı Oldu

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) tarafından düzenlenen İhracatın Yıldızları Ödül Töreni’nde Türkiye ihracatına 2022 yılında 7,6 milyar dolarlık katkı sağlayan 58 firma ödülle onurlandırıldı. Türkiye’nin ilk derin dondurucu üreticisi Uğur Soğutma da hem İklimlendirme hem de Elektrik-Elektronik Sektöründe en fazla ihracat gerçekleştiren firmalardan biri olarak EİB İhracatın Yıldızları Listesi’nde yerini aldı.

"Uğur Soğutma ‘EİB İhracatın Yıldızları Listesi’nde"

Geçmişi 1939 yılına dek giden, ihracatın istikrarlı bir şekilde gelişmesi ve ihracatçıların korunması amacıyla kurulmuş bir platform olarak çalışma esasları diğer birlikler gibi kanunla belirlenmiş ve Dış Ticaret Müsteşarlığı’na bağlı yaklaşık 8 bin üyeye sahip bir kuruluş olan Ege İhracatçı Birlikleri’nin (EİB) her yıl düzenlediği “İhracatın Yıldızları Ödül Töreni”nde bir kez daha ödüle layık görülen Uğur Soğutma Makinaları Sanayi ve Tic. A.Ş., Aydın’a bir kez daha gurur yaşattı.

"18 milyar 300 milyon dolarlık döviz girdisi"

Türkiye’ye 2022 yılında 18 milyar 300 milyon dolarlık döviz girdisi sağlayan Ege İhracatçı Birlikleri, geleneksel hale gelen ‘İhracatın Yıldızları’ ödül törenini İzmir’de gerçekleştirdi. Törende, 146 ülkeye ihracat gerçekleştiren ve bünyesinde 2 bini aşkın kişiye istihdam sağlayan Uğur Soğutma Makinaları Sanayi ve Tic. A.Ş.’nin de aralarında bulunduğu Aydınlı 5 firma ödül kazandı. İhracata sağladıkları katkılar ile ödül almaya hak kazanan Aydınlı firmalar arasında Uğur Soğutma Makinaları Sanayi ve Tic. A.Ş. de yer aldı.

“Markamız için büyük gurur”

Ödülün markaları için çok anlamlı olduğunu ifade eden Uğur Şirketler Grubu Kurumsal İletişim Direktörü Erdoğan Ulaş: “Uğur Şirketler Grubu’nun temelleri; amiral gemisi olan, Türkiye’nin ilk ve lider derin dondurucu markası Uğur Soğutma’nın 1954’te Nazilli’de üretime başlaması ile atılmıştır. Geçen yıllar içinde soğutmadan motosiklete, medikalden gıda sektörüne kadar birçok alanda lider ve öncü olarak faaliyetlerini artıran Uğur Şirketler Grubu, bünyesindeki 6 ayrı firması ve 2 bin 400’den fazla çalışanı ile 146 ülkeye hizmet “Uğur Kalitesi” ile hizmet vermektedir. Yatırım yaptığı sektörlerde daima lider ve dünyada söz sahibi markalar oluşturmayı hedefleyen Uğur Şirketler Grubu; modern üretim teknolojisi ve çağdaş yönetim uygulamalarını, tüm üretim ve hizmet süreçlerinde en etkin şekilde kullanmaktadır. Müşteri beklentilerini en hızlı ve doğru şekilde karşılayarak, her zaman müşteri memnuniyetini sağlamayı ilke edinen Uğur Şirketler Grubu, çevreci ve kaliteli ürünlerle bulunduğu sektörlerde her zaman lider ve öncü olmuştur” dedi.