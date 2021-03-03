Uğur Derin Dondurucu’nun reklam yüzü belli oldu

Derin dondurucu denince ilk akla gelen ve Türkiye’nin ilk derin dondurucu üreticisi olan Uğur Soğutma’nın yeni reklam yüzü belli oldu.

Birçok dizi ve filmde rol alan, en son Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine transferiyle gündem olan usta oyuncu Levent Sülün, Uğur Derin Dondurucu’nun 2021 yılı boyunca yapacağı kampanya iletişimlerinde marka yüzü olarak yer alacak. Reklam filmlerinde derin dondurucunun ustası olduğunu yeniden vurgulayacak olan UĞUR markası, 2021 yılına damgasını vuracak reklam serileriyle ekranlarda olacak.

6 Mart 2021 tarihinde çekimlerine başlanılacak olan reklam serilerinin yönetmenliğini Enes Erkan gerçekleştirecek.