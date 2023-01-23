Türk Sanat Müziği korosu, dinleyenlerden tam not aldı

Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan "Şarkılar Bizi Söyler Biz de Şarkı Söyleriz" projesi Aydın’da da hayata geçerken proje çerçevesinde gerçekleştirilen konser büyük beğeni topladı.

Aydın İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda Efeler Halk Eğitimi Merkezi tarafından "Şarkılar Bizi Söyler Biz de Şarkı Söyleriz” konseri düzenlendi. Gerçekleştirilen konserde birbirinden değerli eserler, "Türk Sanat Müziği" korosu tarafından seslendirildi. Türk Müziği kültürünün, özellikle çocukların ve gençlerin hafızalarında yer etmesi gerektiğini ifade eden Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, “Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bu anlamda evlatlarımızın, gençlerimizin özüne ait kültürel mirasını hatırlaması ve benimsemesine yönelik bu güzel çalışmaları her zaman desteklemekteyiz. Müzik severler olarak davetimize lütfederek bizlerle birlikte olduğunuz için teşekkür ediyorum. Kursiyerlerimiz, eğitmenleri eşliğinde yaptıkları özverili çalışmalar neticesinde çok kısa sürede böylesine muhteşem bir konseri hazırladılar. Başta kursiyerlerimiz olmak üzere eğitmenlerimizi, yöneticilerimizi ve emeği geçen herkesi kutluyorum. Öncülük ederek ve destekleriyle bizi bu güzel ortamda buluşturan Bakanımız başta olmak üzere projenin yürütülmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Seslendirilen tüm seçkin eserlerle dinleyenlerin gönüllerinde taht kuran Türk Sanat Müziği Korosu, Aydınlılara coşkulu bir akşam yaşatarak büyük beğeni topladı. Dinleyenlerden tam not alan koronun ise çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.

Gönüllerde tahta kuran konserin sonunda Müdür Okumuş, koro üyelerine çiçek ve plaket takdim etti.

Düzenlenen Türk Sanat Müziği konserine, il protokolü, kurum yöneticileri, öğretmenler, kursiyerler ve çok sayıda davetli katıldı.