banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Aziz Sancar'dan gençlere yurt dışı tavsiyesi
Aziz Sancar'dan gençlere yurt dışı tavsiyesi
Netflix'i hangi ülke hangi fiyata kullanıyor? Türkiye birinci sırada
Netflix'i hangi ülke hangi fiyata kullanıyor? Türkiye birinci sırada
Dolar rekor tazeledi; 8.83 TL
Dolar rekor tazeledi; 8.83 TL
AB, seyahat listesini güncelledi
AB, seyahat listesini güncelledi

TKB’den Kuşadası Belediyesi’ne “Başarı” Ödülü

Kuşadası Belediyesi, “Kuşadası Adalızade Tarihi Mezar Taşları Açıkhava Müzesi Projesi” ile Tarihi Kentler Birliği (TKB) tarafından düzenlenen Tarihi Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması’nda Başarı Ödülü’ne layık görüldü. Yarışmanın ödülleri, 23 Eylül’de İstanbul’da gerçekleşen YAPEX Restorasyon ve Kültür Mirasını Koruma Fuarı’nda sahiplerini buldu.

AYDIN 24.09.2021, 18:41
TKB’den Kuşadası Belediyesi’ne “Başarı” Ödülü

Kuşadası Belediyesi, “Kuşadası Adalızade Tarihi Mezar Taşları Açıkhava Müzesi Projesi” ile Tarihi Kentler Birliği (TKB) tarafından düzenlenen Tarihi Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması’nda Başarı Ödülü’ne layık görüldü. Yarışmanın ödülleri, 23 Eylül’de İstanbul’da gerçekleşen YAPEX Restorasyon ve Kültür Mirasını Koruma Fuarı’nda sahiplerini buldu.

TKB tarafından kültürel mirası koruma ve özendirme projelerini teşvik etmek amacıyla 2001 yılından bu yana düzenlenen Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması’nda ödül alan belediyeler belli oldu. Kuşadası Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü ile Kuşadası Kültürel ve Tarihi Mirası Koruma Derneği tarafından kentin geçmişine ışık tutmak amacıyla hazırlanan “Kuşadası Adalızade Tarihi Mezar Taşları Açıkhava Müzesi Projesi” yarışmanın Başarı Ödülü’ne layık görüldü.

Yarışmanın ödülleri, 23 Eylül’de İstanbul’da gerçekleşen YAPEX Restorasyon ve Kültür Mirasını Koruma Fuarı kapsamında düzenlenen bir törenle sahiplerini buldu. Başarı Ödülü’nü Kuşadası Belediyesi adına Belediye Meclis Üyesi Melahat Yaylacı, TKB ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün elinden aldı. Törene, Kuşadası Kültürel ve Tarihi Mirası Koruma Derneği Başkanı Mahmut Ökçesiz ile Kuşadası Belediyesi’nde görev yapan projeden sorumlu mimar Yıldız Yavuz da katıldı.

Kuşadası Adalızade Tarihi Mezar Taşları Açıkhava Müzesi Projesi kapsamında Osmanlı döneminden kalan mezar taşlarının sergilenmesi amacıyla oluşturulacak olan müzede 165 mezar taşı sergilenecek. Arşiv belgesi niteliği taşıyan mezar taşlarında, Kuşadası kültürü, demografik yapısı, geçirdiği sosyal değişimler, yaşanan siyasi olaylar, geleneksel meslekler, salgın hastalıklar, mahalle ve yer isimleri gibi kent tarihi açısından önemli bilgiler, şekiller, semboller ve kitabe metinleri yer alıyor. Uzman rehberler tarafından da tanıtılacak olan müze, tarihi önem taşımasının ve kent kimliğine katkı sunmasının yanı sıra kültür turizmine de önemli bir katkı sunacak.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 6 14
2. Trabzonspor 6 14
3. Hatayspor 6 13
4. Fenerbahçe 6 13
5. Altay 6 12
6. Konyaspor 6 12
7. Alanyaspor 6 12
8. Karagümrük 6 11
9. Kayserispor 6 10
10. Gaziantep FK 6 8
11. Galatasaray 6 8
12. Sivasspor 6 6
13. Adana Demirspor 6 6
14. Malatyaspor 6 6
15. Göztepe 6 5
16. Kasımpaşa 6 5
17. Antalyaspor 6 5
18. Başakşehir 6 3
19. Giresunspor 6 1
20. Rizespor 6 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 6 16
2. Ankaragücü 6 12
3. Eyüpspor 6 12
4. Erzurumspor 6 12
5. Tuzlaspor 5 11
6. Bandırmaspor 6 9
7. Manisa FK 6 9
8. Boluspor 5 7
9. Samsunspor 5 7
10. Kocaelispor 5 7
11. Altınordu 6 7
12. Menemenspor 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Balıkesirspor 5 6
15. Denizlispor 6 6
16. Bursaspor 6 5
17. Gençlerbirliği 6 5
18. İstanbulspor 5 4
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Chelsea 5 13
2. Liverpool 5 13
3. M. United 5 13
4. Brighton 5 12
5. Man City 5 10
6. Everton 5 10
7. Tottenham 5 9
8. West Ham 5 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 5 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 6 16
2. Atletico Madrid 6 14
3. Real Sociedad 6 13
4. Sevilla 5 11
5. Valencia 6 10
6. Rayo Vallecano 6 10
7. Barcelona 5 9
8. Real Betis 6 9
9. Athletic Bilbao 6 9
10. Osasuna 6 8
11. Mallorca 6 8
12. Villarreal 5 7
13. Espanyol 6 6
14. Cádiz 6 6
15. Elche 6 6
16. Levante 6 4
17. Celta de Vigo 6 4
18. Granada 6 3
19. Getafe 6 0
20. Deportivo Alaves 5 0