Tırmanma duvarına çevre düzenlemesi yapılıyor

Efeler Belediyesi tarafından Pınarbaşı Mesire Alanı’na yapılan Türkiye’deki ilk olimpik standartlardaki açık hava tırmanma duvarının çevre düzenlemesi yapılıyor.

Başkan Atay’ın göreve gelmesiyle birlikte adeta bir açık hava etkinlik merkezi haline getirilen Pınarbaşı Mesire Alanı’ndaki yolların bakımı, Efeler Belediyesi ekipleri tarafından gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda görev alan Fen İşleri Müdürlüğü çalışanları Efeler Belediyesi Tırmanma Duvarı’nın çevresindeki yolu iş makineleri ile düzenleyip, mıcır dökme işlerini gerçekleştiriyor. Söz konusu alan, yapılacak çalışmalarla modern bir görünüme kavuşacak.