Takma saç taktı ama polisten kaçamadı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan ve bir çok evden hırsızlık yapan azılı hırsız tanınmamak için takma saç takmasına rağmen, polisin dikkati sayesinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, son hırsızlığını Nazilli Yeşil Mahalle’de bir evden yapan hakkında çeşitli hırsızlık suçlarından kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan M.G. (26) isimli şüpheli polisin dikkati sayesinde yakalandı. Nazilli Polisinin sıfır traşlı olarak bildiği aranan şahsı takma saçlı gören ekipler, tanındığını anlayıp kaçmaya başlayan şüpheliyi kovalamaca sonucu yakaladı. Yakalanan şüpheli çıkartıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.